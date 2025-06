Quando inizia Wimbledon 2025? Le date e gli orari dal 1° turno alla finale

Quando inizia Wimbledon 2025? La storica tradizione inglese ci svela che il torneo si svolgerà dal 1° luglio, con le prime partite che promettono emozioni fin dai turni iniziali. La finale maschile è prevista per domenica 13 luglio, mentre tutte le emozioni si vivranno sui campi in erba più iconici del mondo. Prepariamoci a due settimane di grande tennis e a una terza dedicata alle meraviglie dello spettacolo sportivo...

Archiviato il Roland Garros, è iniziata la stagione su erba del tennis: il terzo torneo stagionale dello Slam si terrà da lunedì 30 giugno a domenica 13 luglio. A Wimbledon, in Inghilterra, la tradizione comanda, e così il torneo inizierà di lunedì e non di domenica, mentre la finale maschile si disputerà domenica 13 luglio. Sui campi in erba più famosi del mondo ci aspettano due settimane di grande tennis più una terza dedicata alle qualificazioni, trasmesse in diretta tv grazie a Sky Sport ed in diretta streaming su Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la consueta diretta live testuale in tempo reale.