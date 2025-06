Quando gioca l’Italia in Nations League di volley | orario 11-15 giugno programma tv streaming

Quando gioca l'Italia nella Nations League di volley? Il torneo inizia con un filotto di sfide di altissimo livello, tra ricordi gloriosi e sfide recenti. Gli azzurri affrontano la Bulgaria, rivale storica, a Quebec City il 11 giugno alle 15:00, con la partita trasmessa in streaming e in TV. Un'occasione imperdibile per dimostrare il valore della nostra nazionale e rivendicare il posto che merita nel panorama internazionale.

Inizia con un filotto di sfide di altissimo livello e. Con ricordi non sempre positivi per l'Italia la Volley Nations League 2025 con gli azzurri impegnati a Quebec City in Canada. La Bulgaria, primo rivale, richiama la medaglia olimpica conquistata dagli azzurri di Berruto a Londra 2012 ma per il resto, guardandosi alle spalle, si tratta di tutti avversari che hanno tolto qualcosa alla formazione italiana nell'ultimo periodo. Si parte dalla Germania che due anni fa vinse il torneo di qualificazione a Parigi, costringendo gli azzurri a passare per il ranking per qualificarsi al torneo a Cinque Cerchi.

In questa notizia si parla di: Italia Nations League Volley

