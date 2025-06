Quando arriva la nuova ondata di caldo le previsioni meteo della settimana | punte fino a 36-38 gradi

L'estate si fa sentire con tutta la sua forza: dopo un breve periodo di sollievo, si preannuncia una nuova ondata di caldo che farà salire le temperature fino a 38°C. La settimana si apre con condizioni stabili e venti freschi da Nord, offrendo qualche respiro di sollievo. Tuttavia, da mercoledì, il grande caldo torna prepotente, mettendo alla prova il nostro comfort. Continua a leggere per scoprire tutte le previsioni dettagliate e i consigli per affrontare al meglio questa intensa ondata di calore.

