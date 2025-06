Qualificazioni Mondiali Italia-Moldavia 2-0 | Spalletti si congeda con una vittoria

Dopo la delusione in Norvegia, l'Italia cerca di riscatto contro la Moldavia nell'ultima sfida con Spalletti in panchina. Una vittoria meritata, con un 2-0 firmato da Raspadori e Cambiaso, chiude un capitolo importante della nazionale. Un momento di speranza e rinascita che lascia spazio a nuovi orizzonti e ambizioni per il futuro azzurro. La strada verso il Mondiale 2026 prosegue, con la consapevolezza di dover ancora lottare.

Reggio Emilia, 9 giugno 2025 - Dopo la debacle contro la Norvegia che rischia di aver già precluso la strada della qualificazione diretta ai Mondiali 2026, l' Italia prova a ripartire girando subito pagina contro la Moldavia in quella che è l'ultima partita in panchina di Spalletti. L'avventura dell'ormai ex quasi ex ct si chiude con un 2-0 firmato, con un gol per tempo, da Raspadori e Cambiaso che però non soddisfa né sul piano della prestazione, considerando le tante chance raccolte dagli ospiti in particolare nel primo tempo, né del punteggio, che non serve a provare a sistemare la differenza reti nel testa a testa con la Norvegia.

