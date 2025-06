Qualificazioni Mondiali 2026 LIVE | Estonia-Norvegia 0-0 In campo anche Belgio e Croazia

Le qualificazioni ai Mondiali 2026 sono in pieno fermento, con la sfida tra Estonia e Norvegia che si conclude sul punteggio di 0-0, mentre Belgio e Croazia animano il campo. Oltre alla sfida dell’Italia contro la Moldavia, altre cinque partite promettono emozioni intense, tra cui la Macedonia del Nord che nel pomeriggio batte il Kazakistan. Il cammino verso il mondiale si fa sempre più avvincente: scopriamo insieme gli sviluppi più recenti!

Oltre a Italia-Moldavia, in campo altre 5 partite di qualificazioni ai Mondiali 2026. Nel pomeriggio la Macedonia del Nord batte il Kazakistan. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

