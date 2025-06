Qualificazioni Mondiali 2026 la classifica del girone dell’Italia Serve un favore dall’Estonia

L’Italia si prepara a una sfida decisiva contro la Moldavia a Reggio Emilia, consapevole che ogni punto conta per risalire la classifica del Girone I delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Dopo un esordio difficile e una posizione complicata, gli azzurri sanno che un favore dall'Estonia potrebbe fare la differenza. La strada è ancora lunga, ma la determinazione non manca: per conquistare il biglietto mondiale, bisogna continuare a lottare senza sosta.

L’ Italia questa sera proseguirà a Reggio Emilia, contro la Moldavia, il proprio cammino nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: gli azzurri, dopo la sconfitta patita contro la Norvegia all’esordio nel Girone I, che comprende anche Israele ed Estonia, si trova già spalle al muro. L’ Italia ha già osservato i due turni di riposo previsti, ma si trova a -9 dalla Norvegia, ancora a punteggio pieno: occorrerà vincere il raggruppamento per volare direttamente ai Mondiali. La squadra seconda classificata, invece, dovrà disputare gli spareggi (semifinale e finale) per l’accesso alla rassegna iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Qualificazioni Mondiali 2026, la classifica del girone dell’Italia. Serve un favore dall’Estonia

In questa notizia si parla di: Mondiali Italia Qualificazioni Girone

Basket, Qualificazioni Mondiali 2027: sorteggio negativo per l’Italia. Tutti i gironi della prima fase - Il sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali di basket 2027 ha riservato un esito negativo per l'Italia, inserita in un girone ostico.

ITALIA NEL GIRONE D Sorteggiati i gruppi per le qualificazioni ai Mondiali: gli Azzurri ritrovano la Lituania e non solo. Il sorteggio... https://pianetabasket.com/le-nazionali/live-sorteggio-qf-fiba-mondiali-2027-italbasket-con-la-lituania-nel-girone-d-331145 Partecipa alla discussione

Un primo match del girone di qualificazione ai mondiali da dimenticare per gli uomini del CT Luciano Spalletti. Il tabellino è impietoso in Norvegia-Italia, terminata 3-0. Gli azzurri mai veramente in partita, con le reti che hanno indirizzato l’incontro che sono st Partecipa alla discussione

Qualificazioni Mondiali 2026, la classifica del girone dell’Italia. Serve un favore dall’Estonia - L'Italia questa sera proseguirà a Reggio Emilia, contro la Moldavia, il proprio cammino nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: gli azzurri, dopo ... Leggi su oasport.it

Qualificazioni Mondiali 2026: Italia-Moldavia, le probabili formazioni - Gli Azzurri cercano il riscatto a Reggio Emilia dopo la pesante sconfitta subita in Norvegia nelle qualificazioni ai Mondiali ... Leggi su sportal.it

Italia qualificazioni Mondiali 2026, calendario delle partite - Scopri quante partite gioca l’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, tutte le date ufficiali e dove vedere in diretta TV e streaming i match del girone H. Leggi su napolike.it