Qualificazioni Mondiali 2026 alla Norvegia basta il goal di Haaland Spettacolo tra Belgio e Galles

L’attesa per le qualificazioni ai Mondiali 2026 si accende con un mix di emozioni e sorprese: la Norvegia si affida al talento di Haaland, mentre tra Belgio e Galles esplode lo spettacolo. Oltre a Italia-Moldavia, altre cinque sfide promettono scintille, tra cui il successo della Macedonia del Nord sul Kazakistan. Il cammino verso il Qatar si fa sempre più entusiasmante: quali altre sorprese ci riserverà questa fase di qualificazione? Restate sintonizzati!

Oltre a Italia-Moldavia, in campo altre 5 partite di qualificazioni ai Mondiali 2026. Nel pomeriggio la Macedonia del Nord batte il Kazakistan. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Basket, Qualificazioni Mondiali 2027: sorteggio negativo per l’Italia. Tutti i gironi della prima fase - Il sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali di basket 2027 ha riservato un esito negativo per l'Italia, inserita in un girone ostico.

#Italspalletti basta !! Citofonare Ranieri ! Le voci, che accompagnano la sconfitta dell’Italia in Norvegia, sono da buio pesto. L'Italia non perdeva con la Norvegia da 25 anni. Per la prima nella sua storia, la Nazionale non ha segnato, per la terza partita consecu Partecipa alla discussione

Inizia malissimo il percorso dell'Italia nel girone di qualificazione al Mondiale del 2026: alla Norvegia basta un tempo per disintegrare la Nazionale allenata da Luciano Spalletti #NorvegiaItalia #Mondiale2026 #NazionaleItaliana Partecipa alla discussione

Qualificazioni Mondiali 2026, Spalletti saluta l’Italia con una vittoria - 0 la Moldavia a Reggio Emilia nell’ultima gara di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale. Leggi su vocidicitta.it

Pronostico Estonia-Norvegia: il Mondiale in cassaforte - Norvegia è una partita valida per la quarta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026: streaming gratis, formazioni, pronostico. Leggi su ilveggente.it

Qualificazioni Mondiali 2026, a Oslo la Norvegia batte 3-0 l'Italia - All’Ullevaal Stadion della capitale norvegese è iniziato nel peggiore dei modi il cammino della Nazionale di Luciano Spalletti nel girone di qualificazione per il Mondiale dell’anno prossimo. Leggi su tg24.sky.it