Qualificazione Mondiali 2026 | cosa succede se l' Italia vince o perde contro la Moldova

La corsa agli spareggi per i Mondiali 2026 si fa sempre più accesaa, con l’Italia chiamata a una vera e propria impresa contro la Moldavia. Se gli Azzurri vincono e segnano tanti gol, potranno sperare in una qualificazione diretta; al contrario, una sconfitta potrebbe compromettere tutto. Con la Norvegia avanti di +13 nella differenza reti, i nostri devono dare il massimo per non perdere terreno e mantenere vive le speranze di gloria mondiale.

Gli Azzurri devono vincere e segnare tanti gol per sperare nella qualificazione diretta al Mondiale. Ad ora la Norvegia è a +13 nella differenza reti.

La partita di domani contro la Moldova sarà l'ultima per Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale. Il tecnico toscano è stato esonerato dopo la pesante sconfitta con la Norvegia, che ha compromesso le speranze di qualificazione degli Azzuri ai Mondiali Partecipa alla discussione

Spalletti esonerato il giorno prima della seconda partita di qualificazione Mondiali 2026. Se vogliamo raccontarci che la colpa è dell’ennesimo allenatore che scegliamo come CT facciamo pure. Ci facciamo solo del male. Guai a toccare certi personaggi immo Partecipa alla discussione

