pwc presentata la rinnovata sede di treviso

PwC Treviso apre le sue porte a una sede completamente rinnovata, un perfetto connubio tra storia e innovazione. La Villa Pavan, risalente al 1825, si trasforma in uno spazio più ampio, funzionale e accogliente per oltre 150 professionisti. Un progetto che preserva l’eleganza architettonica originale, valorizzando il contesto storico e creando un ambiente di lavoro all’avanguardia. Il nuovo volto di PwC Treviso promette di diventare un esempio di eccellenza e sostenibilità , elevando la qualità dei servizi offerti.

Treviso, 9 giu. (askanews) - La sede di PwC a Treviso diventa ancora più bella, ampia e funzionale. Rinnovata la struttura di Villa Pavan, con gli uffici dedicati a oltre 150 professionisti adesso non solo nella Barchessa, ma ospitati da una villa ora interamente a disposizione. Nel complesso risalente al 1825, un nuovo progetto che ha preservato e valorizzato l'impianto architettonico originario, in cui anche il parco diventerà una vera e propria sala riunioni a cielo aperto. Il tutto per testimoniare la volontà di PwC di puntare su questo territorio e rafforzare il legame con la città , come spiega Andrea Toselli, Presidente e Amministratore Delegato di PwC Italia: "Siamo a Treviso da 30 anni, è una delle storiche sedi sulle 24 in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net