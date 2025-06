Puppo | Sinner mi ha ricordato Toro Scatenato Un match che entra in una cerchia ristretta

Puppo Sinner mi ha ricordato Toro Scatenato, un match che entra di diritto in una cerchia ristretta di battaglie leggendarie. Dopo la finale del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, analizziamo un confronto epico che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso per oltre 5 ore e 30 minuti. Un duello di pura intensità , dove i dettagli hanno fatto la differenza. Di quest’incontro si è parlato…

Tempo di analisi dopo la finale del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz. L’iberico si è imposto al termine di una partita durata oltre 5 ore e 30 minuti, rimontando da una situazione di punteggio complicata: sotto di due parziali e al super tie-break del quinto. Un match epico per intensitĂ , in cui Alcaraz ha avuto il merito di fare la differenza nei momenti topici della sfida. Di quest’incontro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Dario Puppo, giornalista e telecronista di Eurosport, ha offerto alcune chiavi di lettura: “ Una partita incredibile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Puppo: “Sinner mi ha ricordato Toro Scatenato. Un match che entra in una cerchia ristretta”

In questa notizia si parla di: Sinner Match Puppo Ricordato

Sinner, rimonta e vittoria: le parole del coach hanno cambiato il match - Nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2025, Jannik Sinner ha orchestrato una strepitosa rimonta, trionfando in tre set contro Tommy Paul.

Puppo riflette: “Sinner ha migliorato la risposta rispetto a Roma. Per Djokovic può essere un problema” - I quattro giocatori qualificati per i penultimi atti a Parigi sono Jannik Sinner, Novak ... Leggi su oasport.it

Piatti rivela i retroscena dell'addio con Sinner: "Tutti ricordano quando mi ha detto 'Stai calmo c...o'" - Il divorzio da Sinner era inevitanbile, e c'erano stati dei segnali: “Tutti ricordano il match con Daniel, a Melbourne, nel gennaio 2022 ... Leggi su corrieredellosport.it

Roland Garros, Sinner-Alcaraz nella storia: Nadal estasiato, Musetti s’inchina, Wawrinka e De Minaur increduli - Quanto messo in mostra da Sinner e Alcaraz in finale al Roland Garros rimarrà per sempre nella storia, come testimoniano le reazioni di Nadal, Musetti, Wawrinka e De Minaur ... Leggi su sport.virgilio.it