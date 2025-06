Punta coltello alla gola della commessa di Carpisa incastrato dagli abiti usati durante la rapina

Un episodio di rapina che poteva trasformarsi in tragedia, ma grazie all’attenzione e all’intelligenza delle forze dell’ordine si è concluso con l’arresto del malvivente. La scena, drammatica e tesa, si è svolta a Carpisa, dove una commessa ha dimostrato coraggio e sangue freddo. La sua prontezza nel consegnare il denaro ha permesso di identificare e catturare il criminale, assicurandolo alla giustizia e rafforzando la sicurezza nelle nostre comunità.

Si è trovata un coltello puntato alla gola. Una commessa di Carpisa, che ha poi consegnato nelle mani del malvivente i soldi del fondo cassa. Scappato con il denaro i carabinieri lo hanno poi arrestato, incastrato prima dalle telecamere e poi dagli abiti utilizzati durante il blitz criminale a. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Punta coltello alla gola della commessa di Carpisa, incastrato dagli abiti usati durante la rapina

