Pullman fermo sulla A9 | coda tra Grandate e Monte Olimpino

Un ingorgo improvviso sulla A9 tra Grandate e Monte Olimpino ha paralizzato il traffico, creando tensione tra gli automobilisti in attesa di ripartire. Un pullman fermo sulla carreggiata ha provocato code chilometriche, impedendo il normale scorrimento verso il confine svizzero. La situazione si sta sbloccando, ma i disagi sono ancora significativi. Restate aggiornati per ulteriori notizie e indicazioni su come percorrere alternative più rapide.

Un pullman si è fermato sulla A9 Lainate-Como-Chiasso poco prima dell’uscita di Monte Olimpino, causando forti disagi alla circolazione in direzione del confine con la Svizzera. L’allarme è scattato nel pomeriggo di oggi, lunedì 9 giugno 2025. Il mezzo pesante è rimasto fermo in corsia. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Pullman fermo sulla A9: coda tra Grandate e Monte Olimpino

