Pulizie intensive è il turno di Casalserugo

Preparati a vivere una giornata di trasformazione urbana: il 12 giugno, Casalserugo si trasforma con le “Pulizie Intensive”, un’azione mirata e accurata per rendere il nostro ambiente ancora più bello e accogliente. Un’alleanza tra Amministrazione Comunale e AcegasApsAmga, dedicata alla cura del nostro territorio. Non perdere questa occasione di contribuire al benessere della tua comunità: insieme possiamo fare davvero la differenza!

A Casalserugo il 12 giugno ritornano le "Pulizie Intensive". Una speciale iniziativa attivata da Amministrazione Comunale e AcegasApsAmga per garantire una città ancora più pulita. Si tratta di una pulizia "chirurgica", estremamente approfondita che giovedì 12 giugno coinvolgerà via Firenze, via.

In questa notizia si parla di: Pulizie Intensive Casalserugo Turno

