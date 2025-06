Pugno duro senza pietà contro chi non ha rispetto

Finché non entrerà davvero nelle coscienze l’idea che il pianeta è uno solo e la città è di tutti, continueremo a vedere le solite, miserabili scene: divani scaricati lungo le strade, mobili abbandonati sui marciapiedi, persino motorini lasciati come ferraglia in mezzo alla carreggiata. È accaduto anche questa settimana a Fiumicino, su via Castegnevizza, e non è solo un gesto di inciviltà. È un reato. Perché non parliamo di carte buttate a terra, ma di rifiuti ingombranti, spesso caricati con fatica su mezzi privati per poi essere lasciati dove capita, senza vergogna, senza rispetto. È una forma di egoismo profondo, cieco, che danneggia il paesaggio, l’ambiente e la dignità collettiva. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

