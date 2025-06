Pugno di ferro di Israele contro la nave Flotilla diretta verso Gaza

Nel cuore del Medio Oriente, la tensione si infiamma mentre Israele applica un pugno di ferro contro la flottiglia umanitaria diretta a Gaza. La nave dell’Ong “Freedom Flotilla” è stata bloccata e dirottata dall’esercito israeliano, scatenando una delicata crisi politica per il governo Netanyahu. Un episodio che mette in discussione la stabilità della regione e le strategie internazionali. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa escalation.

Medio Oriente. Bloccata e poi dirottata dall’esercito israeliano la nave dell’Ong ‘Freedom Flotilla’, che era diretta a Gaza. Il Governo Netanyahu è a rischio tenuta. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Pugno di ferro di Israele contro la nave “Flotilla” diretta verso Gaza

