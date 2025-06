Pugilato torneo nazionale Alberto Mura | le Fiamme Oro di Brindisi trionfano con Alisya Empirio

Nel cuore delle montagne piemontesi, la sezione giovanile delle Fiamme Oro di Brindisi si è affermata con orgoglio, portando a casa una medaglia d'oro grazie al talento e alla determinazione di Alisya Empirio. Questo prestigioso torneo nazionale, dedicato alla memoria di Alberto Mura, ha visto confrontarsi giovani promesse da tutta Italia, rendendo ancora più memorabile il trionfo brindisino. La manifestazione si è conclusa con uno spettacolo emozionante, lasciando un’impronta indelebile nel mondo del pugilato giovanile.

BRINDISI – La sezione giovanile del gruppo sportivo delle Fiamme oro di Brindisi brilla a Roccaforte di Mondovì (Cuneo), dove conquista la medaglia d'oro nel torneo nazionale a convocazioni di pugilato dedicato alla memoria di "Alberto Mura", con la giovane Alisya Empirio. La manifestazione si è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Pugilato, torneo nazionale "Alberto Mura": le Fiamme Oro di Brindisi trionfano con Alisya Empirio

In questa notizia si parla di: Brindisi Pugilato Torneo Nazionale

Pugilato, torneo nazionale a convocazioni: le Fiamme Oro di Brindisi trionfano con Alisya Empirio - La giovane atleta ha conquistato il primo posto nella categoria under 17, superando due avversarie quotate, fra cui la vicecampionessa italiana ... Leggi su brindisireport.it

Pugilato, l'under 17 Andrea Fileccia trionfa al torneo nazionale "Alberto Mura" - Il trionfo al "Mura" è una conferma del talento di Andrea Fileccia, ma anche del valore del lavoro svolto dalla Asd Cannata Boxe Team che, sotto la guida del maestro Cannata, continua a crescere e a ... Leggi su palermotoday.it

Tennis, raduno nazionale under 10: nuova convocazione per Carlotta Nozzi - La provincia di Brindisi, sconfitta in finale da Messina, ha ottenuto un ottimo secondo posto. Leggi su brindisireport.it