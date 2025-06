Pugilato l' under 17 Andrea Fileccia trionfa al torneo nazionale Alberto Mura

Dal 6 all’8 giugno, Roccaforte di Mondovì ha accolto il prestigioso Torneo Nazionale “Alberto Mura”, una vera e propria fucina di talenti emergenti nel pugilato giovanile italiano. Tra i protagonisti indiscussi si è distinto Andrea Fileccia, l’under 17 palermitano della Asd, che ha saputo conquistare il titolo con grinta e determinazione. La sua vittoria non è solo un traguardo personale, ma una testimonianza del futuro radioso che attende il pugilato italiano.

