PT2 Ferrovia Benevento – Napoli di cartone come le promesse elettorali | ora basta!

Tempo di lettura: 3 minuti Come ogni campagna elettorale che si rispetti, c’è un ‘cavallo di battaglia’ su cui catalizzare l’attenzione dei cittadini. E con l’approssimarsi delle Elezioni Regionali in Campania previste per Novembre 2025, i politici sanniti hanno già fatto ben intendere quale sarà il loro ‘cavallo di battaglia’. Stiamo parlando della linea ferroviaria che dovrebbe collegare Benevento a Napoli, via Cancello. La tratta storica che fu di Perrotta, conosciuta anche per la partenza nel capoluogo sannita dalla Stazione Appia, famosa anche come ‘la stazione di cartone’. Di cartone, come le promesse elettorali degli ultimi dieci anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it