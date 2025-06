Psicologo in ogni scuola Princi | Per prevenire e contrastare il disagio giovanile

Da settembre, la Calabria farà un passo importante verso il benessere giovanile: uno psicologo in ogni scuola principale per prevenire e contrastare il disagio tra i giovani. Con 9 milioni di euro stanziati dalla Regione, saranno assunti 43 professionisti che offriranno supporto in 285 scuole, coprendo oltre 2800 classi di primo e secondo ciclo. Un’iniziativa che dimostra come l’attenzione alla salute mentale dei giovani sia una priorità per il futuro della regione, e con grande orgoglio, si afferma...

