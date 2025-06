Psicodramma a sinistra Landini | Obiettivo non raggiunto E il Pd ammette | Regalo a Meloni

In un clima di tensione politica, il psicodramma a sinistra tra Landini e il PD mette in luce le difficoltà di un’ opposizione divisa e in fermento. L’obiettivo non raggiunto e l’ammissione di responsabilità si trasformano in un campo di battaglia di comunicazioni e strategie, mentre il governo di Meloni riceve il suo “regalo”. È il giorno in cui si riconosce la sconfitta, ma si cerca ancora una scappatoia per uscire dall’impasse.

È il giorno dell'ammissione di responsabilità in casa delle opposizioni per la Caporetto referendaria ma ancora una volta si cerca di trovare giustificazioni.

