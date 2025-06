Proteste per il cibo all’ospedale | Pasti scarsi e immangiabili pazienti costretti a digiunare

Una crescente indignazione tra i familiari e il personale sanitario, che chiedono interventi immediati per garantire un’alimentazione dignitosa e adeguata ai pazienti. La questione ha ormai assunto i contorni di una vera e propria emergenza, evidenziando la necessità di riforme profonde nel sistema di gestione dei pasti ospedalieri. Solo così si potrà ridare serenità e benessere a chi si trova in condizioni di vulnerabilità.

È bufera sull'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, dove – secondo quanto denunciato dall'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate – numerosi pazienti ricoverati lamentano gravi disagi legati alla qualità del vitto ospedaliero. La situazione, segnalata in più reparti, ha generato.

