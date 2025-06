Proteste e scontri a Los Angeles pro-immigrazione 150 arresti e giornalista ferita | inviata Guardia Nazionale

La città di Los Angeles è scossa da violente proteste pro-immigrazione, che hanno portato a oltre 150 arresti e a un giornalista ferito. Tra scontri durissimi tra manifestanti e forze dell’ordine, si registrano lanci di lacrimogeni, automezzi in fiamme e autostrade bloccate. Trump chiede azioni rapide contro chi maschera il volto, mentre il Segretario alla Difesa minaccia l’intervento dei Marines. La tensione è alle stelle, segnando un momento cruciale per la città e il Paese...

Caos a Los Angeles durante le proteste pro-immigrazione: scontro tra manifestanti e forze dell'ordine, con lancio di lacrimogeni e proiettili di gomma, auto in fiamme e autostrade bloccate. Trump: "Arrestate subito chi usa le maschere". E il segretario alla Difesa Pete Hegseth minaccia l'invio dei Marines. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Proteste Angeles Immigrazione Scontri

Come Trump sta sfruttando le proteste a Los Angeles per vincere sui democratici - Le rivolte, infatti, rappresentano per Trump un'arma strategica per rafforzare il suo messaggio, accusando i democratici di inefficienza e disordine.

Proteste e scontri a Los Angeles dopo i raid anti-immigrazione dell’ICE, decine di arresti: Trump invia la Guardia Nazionale e minaccia l’invio dei Marines Partecipa alla discussione

Negli Stati Uniti Trump deve affrontare una nuova crisi, con le proteste e gli #scontri scatenati dalle retate contro l'immigrazione irregolare. Epicentro, #LosAngeles. @valeriafrasca #GR1 Partecipa alla discussione

Proteste pro immigrazione a Los Angeles e San Francisco: scontri e arresti - Sessanta persone sono state arrestate a San Francisco durante le proteste contro i raid anti- Leggi su lastampa.it

Scontri a Los Angeles: 27 arresti durante le proteste contro le retate sui migranti - Los Angeles è teatro di forti proteste da tre giorni contro la linea dura del presidente Donald Trump sull'immigrazione. Leggi su msn.com

Scontri a Los Angeles, auto in fiamme e 10 arresti durante le proteste pro-immigrazione: cosa sta succedendo - immigrazione: scontro tra manifestanti e forze dell'ordine, con lancio di lacrimogeni e proiettili di gomma ... Leggi su fanpage.it