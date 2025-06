Proteste contro politiche migratorie | 60 arresti a San Francisco e 27 a Los Angeles

Le recenti proteste contro le politiche migratorie negli Stati Uniti hanno portato a oltre 80 arresti tra San Francisco e Los Angeles, con scene di tensione e scontri violenti che scuotono entrambe le città. La polizia ha riferito di episodi gravi, come il lancio di molotov e altri crimini, evidenziando la crescente polarizzazione su questa delicata tematica. Gli eventi mettono in luce l’intensità del dibattito e la complessità delle sfide sociali e politiche che attraversano il paese.

La polizia ha annunciato che 60 persone sono state arrestate negli scontri scoppiati anche a San Francisco nelle proteste contro le politiche migratorie del governo. Nel centro di Los Angeles sono state arrestate in tutto 27 persone: lo ha dichiarato ai giornalisti il capo della polizia di Los Angeles, Jim McDonnell, durante una conferenza stampa, come riporta la Cnn. Tra i presunti crimini il lancio di una molotov contro un agente e una motocicletta contro un cordone di polizia, ha affermato McDonnell. Diciassette degli arresti di ieri sono stati effettuati dalla California Highway Patrol mentre sgomberava i manifestanti dalla Highway 101 mentre la polizia di Los Angeles ha effettuato 10 arresti durante le risse in centro, ha affermato il capo della polizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net