Proteste contro le espulsioni Guerriglia a Los Angeles E Trump schiera i soldati

Le strade di Los Angeles si accendono di proteste e scontri, mentre Trump schiera la Guardia Nazionale per contrastare le incursioni sugli immigrati irregolari. La California, ancora una volta, si rivela un bastione di resilienza e resistenza, pronta a difendere i propri valori di apertura e solidarietĂ di fronte alle misure drastiche del governo. Le proteste sono il simbolo di una lotta piĂą ampia per i diritti e la dignitĂ , che non si ferma davanti alle minacce.

di Giampaolo Pioli Proteste in strada a Los Angeles contro i raid mirati nei confronti degli immigrati irregolari sui luoghi di lavoro. E Trump invia la Guardia Nazionale nella cittĂ . Molto vulnerabile ai fuochi, la California, così come accadde ai tempi della guerra in Vietnam, si sta dimostrando un’altra volta il primo Stato americano pronto a combattere e reagire anche sul tema dei migranti irregolari, messi nel mirino da Trump. Le proteste si sono scatenate venerdì dopo una serie di azioni dell’ Ice (Immigration and Customs enforcement) per ricercare immigrati irregolari. Sono così nati spontaneamente cortei di migranti e semplici cittadini che sventolavano striscioni e la bandiera del Messico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Proteste contro le espulsioni. Guerriglia a Los Angeles. E Trump schiera i soldati

In questa notizia si parla di: Proteste Trump Angeles Espulsioni

Il Qatar regala a Trump il nuovo Air Force One extralusso da 400 milioni. Proteste Dem. Casa Bianca: “Tutto legale” - Il Qatar ha deciso di regalare a Donald Trump un lussuoso Air Force One da 400 milioni di dollari, suscitando proteste tra i Democratici.

Proteste contro le espulsioni. Guerriglia a Los Angeles. E Trump schiera i soldati - Cortei di cittadini e migranti repressi duramente dalla polizia federale . Leggi su quotidiano.net

Trump e le proteste a Los Angeles, l'ordine speciale del presidente contro "gli invasori" - Queste sono rivolte di invasori stranieri che sventolano orgogliosamente le bandiere dei loro Paesi d'origine' In azione a Los Angeles i primi agenti della Guardia nazion ... Leggi su informazione.it

Proteste pro-immigrazione a Los Angeles, Trump schiera la Guardia nazionale: "Ristabilire la legge e l'ordine" - Il presidente Donald Trump ha lodato la Guardia nazionale, che lui ha incaricato di sedare le proteste a Los Angeles contro gli agenti federali anti- Leggi su msn.com