Proteste a Los Angeles agenti assaltati da manifestanti con lancio di pietre

Le tensioni a Los Angeles raggiungono un nuovo picco: agenti di polizia assaltati e bloccati sotto un ponte, mentre manifestanti anti-deportazione lanciano pietre e oggetti pesanti. Gli scontri tra forze dell’ordine e attivisti si intensificano, mostrando il volto più acceso della protesta. La città si trova nel cuore di una crisi che chiede risposte immediate e misure efficaci per ripristinare ordine e sicurezza.

Ancora scontri tra forze dell’ordine e manifestanti a Los Angeles, dove alcuni agenti della polizia sono rimasti bloccati sotto un ponte dove si sono riparati per sfuggire al lancio di pietre ed oggetti pesanti da parte di un gruppo di attivisti anti-deportazione che li hanno attaccati dal cavalcavia soprastante. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Proteste a Los Angeles, agenti assaltati da manifestanti con lancio di pietre

