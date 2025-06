protesta pro palestina alla cerimonia di unibo

Ma quest’anno, un’ombra si è sovrapposta alla celebrazione di eccellenza e merito, con la protesta pro Palestina che ha suscitato dibattiti e tensioni nella storica Piazza Maggiore. Mentre Bologna si prepara a onorare le menti più brillanti dell’ateneo, è fondamentale riflettere sul valore del dialogo e della pace, affinché il riconoscimento accademico possa sempre rappresentare un ponte verso un mondo più giusto e tollerante.

Bologna, 9 giugno 2025 – Piazza Maggiore, anche quest’anno, ha fatto da scenario alla cerimonia di proclamazione di più di 300 dottoresse e dottori di ricerca dell’ università di Bologna. “Oggi rendiamo omaggio alle nostre dottoresse e dottori, al loro impegno e la loro ricerca – commenta il rettore, Giovanni Molari segnando l’inizio della celebrazione –. Oggi il dottorato deve conferire conoscenze per poter ambire a svariati ambiti di lavoro, i modelli devono evolversi per permettere di seguire le sfide attuali e su scala mondiale”. Ma a perdere parola subito dopo e fuori dalla scaletta, è un esponente dottorando di Assemblea Precaria: “Sono senza prospettiva come tanti di voi – spiega il dottore –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it