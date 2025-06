Pronto a difenderla sempre! Chivu si presenta | Mai lasciato l’Inter

Pronto a difenderla sempre, Chivu si presenta con determinazione e passione. Un vero figlio dell'Inter, che ha scalato le gerarchie con caparbietà, ora abbraccia il nuovo ruolo di allenatore con entusiasmo. Le sue parole nel video di presentazione riflettono l’orgoglio e la voglia di scrivere un’altra pagina memorabile nella storia nerazzurra. Cristian Chivu, ufficializzato come nuovo tecnico, è pronto a guidare i nerazzurri verso nuovi traguardi e vittorie.

