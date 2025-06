Pronostico Slovenia-Bosnia | precedenti a senso unico

Martedì alle 18:00, Slovenia e Bosnia si sfideranno in un’amichevole dal fascino particolare, con precedenti a senso unico che alimentano le aspettative. La Sloveniama ancora da esordire nelle qualificazioni Mondiali, cerca conferme e motivazioni in questa occasione. Scopri notizie, statistiche, probabili formazioni e il nostro pronostico, per un match che promette emozioni e sorprese!

Slovenia-Bosnia è un’amichevole e si gioca martedì alle 18:00: notizie, statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La Slovenia è una di quelle nazionali europee che non hanno ancora debuttato nelle qualificazioni Mondiali. Il girone in cui sono capitati gli uomini di Matjaz Kek è quello B, composto da quattro squadre: le favorite per il primo posto sono Svizzera e Svezia ma gli sloveni, come hanno avuto modo di dimostrare nell’ultimo campionato europeo, rappresentano un’insidia credibile e si candidano ad essere una potenziale outsider. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Slovenia-Bosnia: precedenti a senso unico

In questa notizia si parla di: Slovenia Pronostico Bosnia Precedenti

Pronostico Slovenia-Bosnia: precedenti a senso unico - Bosnia è un'amichevole e si gioca martedì alle 18:00: notizie, statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Leggi su ilveggente.it

Amichevoli Nazionali, il pronostico di Romania-Slovenia - Marin e compagni nelle precedenti due partite disputate hanno prima pareggiato per 1- Leggi su tuttosport.com