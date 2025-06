Pronostico Serbia-Andorra | sono tante le prime volte

Si tratta di un appuntamento imperdibile, ricco di prime volte e di emozioni da scoprire. Serbia e Andorra si affrontano per la prima volta nella storia, con la Serbia desiderosa di conquistare la sua prima vittoria nelle qualificazioni al Mondiale 2026. Un match che promette sorprese, entusiasmo e tanti momenti da vivere in diretta streaming gratis. Rimanete sintonizzati per scoprire se questa sarà anche la serata del primo gol serbo in queste qualificazioni!

Serbia-Andorra è una partita valida per la quarta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. Tante prime volte. Intanto: quello di martedì sera sarà il primo storico incrocio tra Serbia e Andorra. Poi: sarà sicuramente la prima vittoria della Serbia in queste qualificazioni ai prossimi Mondiali. E poi ancora: la Serbia troverà anche il primo gol in questa manifestazione, visto che al debutto nello scorso fine settimana contro l'Albania è finita zero a zero.

Serbia-Andorra: le probabili formazioni - Martedì 10 giugno 2025, il Gradski stadion di Dubocica ospiterà uno scontro cruciale tra Serbia e Andorra, valido per la quarta giornata del gruppo K di qualificazione ai Mondiali 2026.

