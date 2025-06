Pronostici qualificazioni Mondiali AFC 10 giugno | occhi puntati sul girone C

Il cammino verso i Mondiali AFC si avvicina alla resa dei conti nel girone C, dove Arabia Saudita e Australia si sfidano in uno scontro cruciale per il secondo posto. La tensione cresce mentre le qualificazioni si avvicinano alla conclusione, promettendo emozioni e sorprese fino all'ultima gara. Chi riuscirà a staccare il biglietto per la fase finale? Restate con noi per scoprire i pronostici e gli aggiornamenti più interessanti.

Qualificazioni Mondiali AFC, si conclude la terza fase: nel girone C va in scena lo scontro diretto tra Arabia Saudita e Australia per il secondo posto. La terza fase delle qualificazioni AFC ai prossimi campionati del mondo è giunta alla sua giornata conclusiva. Il penultimo turno, giovedì scorso, ha regalato degli storici verdetti: nel girone A, dov’era già qualificato l’Iran, l’Uzbekistan di Eldor Shomurodov ha conquistato per la prima volta nella sua storia un pass per la fase finale di un Mondiale; nel girone B invece ha fatto festa la Giordania, qualificata insieme alla Corea del Sud; in quello C, infine, l’Australia deve ancora attendere per brindare, ma il traguardo dista ormai davvero pochi centrimetri. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici qualificazioni Mondiali AFC 10 giugno: occhi puntati sul girone C

