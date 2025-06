promuovi la tua musica caroline pagani conquista il premio miglior interprete con il brano albergo a ore

Caroline Pagani, talento poliedrico e voce coinvolgente, ha conquistato il pubblico romano e la giuria al contest Promuovi la Tua Musica, aggiudicandosi il premio di Miglior Interprete con la sua interpretazione di “Albergo a Ore”. La sua performance, accompagnata dal maestro Alberto Giraldi al pianoforte, ha emozionato e lasciato il segno, dimostrando che il vero successo nasce dalla passione e dall’autenticità. Scopri anche tu il suo talento straordinario!

ROMA – Caroline?Pagani, attrice, autrice e cantante, ha conquistato il prestigioso riconoscimento di Miglior Interprete durante la tappa romana del contest nazionale Promuovi la Tua Musica, grazie alla sua versione intensa e scenicamente coinvolgente di “Albergo a Ore”, celebre brano di Herbert Pagani. La sua performance, arricchita dall’accompagnamento del pianista Alberto Giraldi, si è distinta per intensità emotiva, equilibrio tra fedeltà al testo e originalità interpretativa, e presenza scenica magnetica. La giuria ha premiato Caroline non solo per la qualità vocale, ma per la capacità di trasformare la canzone in un atto teatrale coinvolgente, che ha rapito tutto il pubblico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it