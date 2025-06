Progetto So-Stare | come si rinnova il Giardino del Ghisello

Il Giardino del Ghisello, situato in via Donati nella vivace zona Barca, si rinnova grazie al progetto "So-Stare al Ghisello", premiato nel 2023 con il Bilancio partecipativo del quartiere Borgo Panigale-Reno. Questa iniziativa trasformerà lo spazio verde in un luogo più accogliente, sostenibile e ricco di attività per tutta la comunità . Il progetto prevede la riqualificazione degli arredi, l’inserimento di nuove aree gioco e zone relax, promuovendo il benessere e l'incontro tra cittadini.

Il Giardino del Ghisello, in via Donati, zona Barca, si prepara a una nuova vita grazie al progetto "So-Stare al Ghisello", vincitore dell'edizione 2023 del Bilancio partecipativo per il quartiere Borgo Panigale-Reno. Il progetto Il progetto "So-Stare al Ghisello" prevede la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Progetto "So-Stare": come si rinnova il Giardino del Ghisello

In questa notizia si parla di: Ghisello Progetto Stare Giardino