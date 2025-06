Progetto ' Giovani +' | al via il laboratorio di game design ' Menti Elettriche'

Al via il laboratorio di game design "Menti Elettriche", un’opportunità unica per i giovani di Pisa di esprimere creatività, sviluppare competenze e immergersi nel mondo digitale. Questo progetto del Comune mira a potenziare talenti emergenti, offrendo strumenti concreti per il loro futuro personale e professionale. Non perdere l’occasione di far parte di questa rivoluzione educativa e di plasmare il domani: il tuo talento può fare la differenza!

Proseguono le attività formative del progetto 'Giovani +' del Comune di Pisa, pensato per supportare i giovani nel loro percorso di crescita personale, formativa e professionale, attraverso una serie di servizi progettati per valorizzare i loro talenti e facilitare l'accesso alle opportunità. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

