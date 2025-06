Progetto ' Giovani +' | al via il laboratorio di game design ' Menti Elettriche'

Al via il laboratorio di game design "Menti Elettriche", un’opportunità unica per i giovani di Pisa di scatenare la propria creatività e acquisire competenze innovative nel mondo digitale. Questo progetto, parte delle attività del programma "Giovani +", mira a supportare i giovani nel loro percorso di crescita personale e professionale, offrendo strumenti concreti per valorizzare i talenti e aprire nuove porte nel futuro. Un’occasione da non perdere per trasformare passioni in opportunità.

Proseguono le attività formative del progetto 'Giovani +' del Comune di Pisa, pensato per supportare i giovani nel loro percorso di crescita personale, formativa e professionale, attraverso una serie di servizi progettati per valorizzare i loro talenti e facilitare l'accesso alle opportunità.

