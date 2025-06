Processo ex gestori Cpr Milano Naga | “Anche la Prefettura è responsabile delle condizioni disumane dei trattenuti”

Le sorti del processo ai gestori del CPR di Milano e della Prefettura sono appese a un filo: le condizioni disumane dei migranti trattenuti hanno sollevato un terremoto giudiziario e sociale. Cesare Mariani di Naga denuncia una situazione drammatica, ma il rischio di uno stop legale si fa sempre più concreto. La battaglia per i diritti dei più vulnerabili è appena iniziata: scopriamo cosa sta realmente accadendo.

Le indagini sul Cpr di Milano di via Corelli hanno portato alla luce le condizioni disumane in cui erano e sono trattenuti ancora i migranti. "Anche la Prefettura ha delle colpe, ma il processo rischia di non andare avanti se il giudice accetterà il patteggiamento chiesto dagli imputati": Cesare Mariani, volontario di Naga, ha spiegato a Fanpage.it cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

