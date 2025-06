Processo d' appello per la strage dei treni sull' Andria-Corato | chieste 15 condanne

Il processo d'appello per la drammatica strage dei treni tra Andria e Corato si fa sempre più intenso, con la Procura generale di Bari che chiede 15 condanne tra i 6 e i 12 anni di reclusione. Una richiesta severa, che mira a fare giustizia per le vite spezzate in quella tragica giornata del 12 luglio 2016, sull'ignobile linea di Ferrotramviaria. La verità sta emergendo con forza, mentre si avvicina la conclusione di un capitolo doloroso per tutto il paese.

