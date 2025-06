Problemi dopo il decollo e l' ultraleggero precipita

Un volo che sembrava promettere avventure senza rischi si è trasformato in un'odissea drammatica. Dopo il decollo, l’ultraleggero ha mostrato segni di problemi, portando al suo precipizio in un prato della Val di Sella nella giornata di ieri, domenica 8 giugno. Mentre le autorità indagano sulla dinamica dell’incidente, si apre un importante dibattito sulla sicurezza e la preparazione dei piloti in voli recreational.

Era decollato da poco ma qualcosa è andato storto e l'ultraleggero protagonista di questa vicenda è precipitato schiantandosi in un prato della Val di Sella: è successo nel pomeriggio di ieri, domenica 8 giugno. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica che ha provocato l'incidente nel quale.

