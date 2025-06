Primo podio per Trentin ad Hockenheim

Il recente fine settimana in pista di Xmotors Team ha portato in dote il primo podio di categoria per un rivitalizzato Mauro Trentin, reduce da una tre giorni all'Hockenheimring che ha sancito il giro di boa di metà stagione nella GT Cup Open Europe. Condividendo l'abitacolo della Ferrari 488, Trentin ha dimostrato tutta la sua determinazione e talento, rimarcando come questo risultato rappresenti solo l'inizio di una promettente ascesa nella competizione.

