Prime video rinnova il teen drama romantico record per la terza stagione prima del debutto della seconda

Prime Video sorprende ancora, annunciando il rinnovo di "Maxton Hall: The World Between Us" per una terza stagione prima del debutto della seconda! Il teen drama romantico ha conquistato il pubblico, stabilendo record di audience e dimostrando di essere una delle serie più amate. La produzione della seconda stagione è già iniziata, con il debutto previsto a breve, consolidando il suo status di fenomeno televisivo. Resta sintonizzato per scoprire cosa ci riserverà questa appassionante storia d’amore.

La piattaforma Prime Video ha annunciato il rinnovo anticipato di Maxton Hall: The World Between Us per una terza stagione, prima ancora della messa in onda della seconda. Il successo riscosso dalla prima stagione, lanciata nel 2024, ha stabilito record di audience e ha portato alla rapida conferma del secondo ciclo narrativo. La produzione della seconda stagione è iniziata pochi mesi dopo l'uscita sulla piattaforma, con la data di debutto fissata per il 7 novembre. l'importanza del rinnovo precoce per la terza stagione. una garanzia che permette di lasciare alcuni punti irrisolti. Il rinnovo già deciso per la terza stagione rappresenta un segnale di forte fiducia da parte di Prime Video.

#MaxtonHall, la seguitissima serie teen di #PrimeVideo, avrà una terza stagione! L'annuncio è arrivato mesi prima del debutto della seconda, a conferma del successo: ne parliamo qui Partecipa alla discussione

