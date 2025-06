Prima si sfoga sulla porta poi prende a pugni un vigilante del Pronto soccorso | arrestato

Un episodio di forte tensione scuote il pronto soccorso di Cisanello: un uomo, inizialmente sfogatosi sulla porta, ha poi aggredito un vigilante, prendendolo a pugni. La pronta risposta dei Carabinieri ha portato all’arresto del 37enne per danneggiamento, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Un episodio che solleva importanti riflessioni sulla sicurezza nelle strutture sanitarie.

Nella mattinata dello scorso 7 giugno i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato un uomo di 37 anni per danneggiamento, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e contro personale sanitario. I militari dell’Arma sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Prima si sfoga sulla porta, poi prende a pugni un vigilante del Pronto soccorso: arrestato

