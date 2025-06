Prima ondata di caldo dell’estate a Roma e nel Lazio l’esperto | “Temperature fino a 38 gradi”

L'estate 2025 si presenta con una vera e propria ondata di calore che sta infuocando Roma e il Lazio. Con temperature che superano i 35°C, fino a 8 gradi sopra la media stagionale, i cittadini si preparano a vivere giorni intensi e soleggiati. Il meteorologo avverte: questa prima ondata sarà lunga e intensa, richiedendo attenzione e misure di protezione adeguate. Continua a leggere per scoprire come affrontare al meglio questa calda sfida.

Roma e Lazio dall'8 al 15 giugno sono nella morsa della prima ondata di caldo dell'estate 2025, che durerĂ per diversi giorni sull'Italia. Parla il meteorologo: "Temperature massime a 35 gradi e oltre, fino a 8 gradi sopra alla media stagionale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Prima Ondata Caldo Estate

Ondata bluceleste al "Rigamonti-Ceppi" per la prima festa dei giovani - ...ha celebrato lo spirito di comunitĂ e passione per lo sport. Tra attivitĂ , giochi e la presenza di volti noti, la Festa Bluceleste ha creato un'atmosfera di entusiasmo, permettendo ai partecipanti di vivere un'esperienza unica e indimenticabile.

Allerta Meteo, domenica di super caldo al Sud ma domani cambia tutto. E si profila una forte ondata di maltempo prima del Solstizio d'Estate | MAPPE e DETTAGLI Partecipa alla discussione

Arriva il caldo africano, fino a 37° su mezza Italia. Ecco le regioni più colpite https://rainews.it/articoli/2025/06/arriva-la-prima-ondata-di-caldo-africano-fino-a-37-su-mezza-italia-ecco-le-regioni-piu-colpite-eb5ec881-88cd-4cab-8b01-1c89b5abacab.html?wt_m Partecipa alla discussione

Settimana rovente: in arrivo la prima ondata di caldo dell’estate - L’anticiclone subtropicale, più comunemente detto africano, sta per inglobare il nostro Paese da Nord a Sud: picchi di 40 gradi nelle zone interne in Puglia, ... Leggi su repubblica.it

Afa e temperature sino a 35 gradi: a Milano è la prima vera settimana d'estate - Milano, in arrivo un’ondata di caldo: temperature fino a 35 gradi a partire da martedì 10 giugno. Leggi su affaritaliani.it

Previsioni meteo, arriva la prima ondata di caldo africano: temperature fino a 37 gradi - Caldo africano su tutta l'Italia, con un “debutto” anticipato rispetto alle medie di stagione. Leggi su msn.com