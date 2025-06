Prima la lite poi le coltellate alla moglie | arrivano i carabinieri e salvano la donna

Una sera di paura a Volla, dove una lite scoppiata in casa ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri, la vittima è stata messa in salvo dall’orrore dell’aggressione con coltellate da parte del suo compagno. Un episodio che mette in risalto l’importanza della prontezza delle forze dell’ordine nel proteggere le vittime e assicurare la giustizia. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

