Pride 2025 | a Torino una grande onda colorata chiede pace e diritti

Pride 2025 a Torino si trasforma in un’ondata di colori e speranza, chiedendo pace e diritti per tutti. Una manifestazione d’amore “senza esclusione di corpi” che ha visto la partecipazione di figure come Vladimir Luxuria, simbolo di lotta e inclusione. Mentre in Europa alcuni paesi vietano i Pride, il nostro Governo resta fermo sulla questione dell’educazione affettiva e sessuale nelle scuole, alimentando il dibattito su libertà e diritti.

Una manifestazione d’amore “ senza esclusione di corpi”. E’ lo slogan, ribadito anche da Vladimir Luxuria, presente al gioioso Pride torinese. La direttrice del Lovers Film Festival ha ricordato come in Europa nell’Ungheria di Orban, il Pride sia stato vietato, nel silenzio del nostro Governo. Governo che permane fermo sull’introduzione dell’educazione affettiva e sessuale nelle scuole, con la scusa di voler fermare l’imposizione del pensiero gender. E’ stato davvero grande il successo di questo Pride 2025 torinese, promosso dalla variegata comunità LGBTQIA+ per difendere ogni identità contro ogni discriminazione. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it © Nuovasocieta.it - Pride 2025: a Torino una grande onda colorata chiede pace e diritti

