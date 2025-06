Prezzo dei future sul gas naturale sotto i 36 euro scorte Ue sopra il 50%

Il prezzo dei future sul gas naturale scende sotto i 36 euro, un livello che non si vedeva dal giugno scorso. Con le scorte dell'UE che superano il 50% e una domanda in calo in Cina, il mercato mostra segnali di rallentamento. Questa dinamica apre scenari interessanti per il settore energetico e le prospettive di mercato nei prossimi mesi. Resta da capire come evolverà questa situazione, influenzando prezzi e strategia degli operatori.

E' rimasto fino in chiusura sotto quota 36 euro per la prima volta dallo scorso 5 giugno il prezzo dei future sul gas naturale. I contratti sul mese di luglio, scambiati ad Amsterdam, hanno perso l'1,78% a 35,6 euro al MWh con le scorte di gas dell'Ue che sono salite per la prima volta sopra al 50% dall'inizio della stagione degli stoccaggi. Alla base del calo odierno - spiegano gli analisti di Bloomberg - c'è la minor richiesta di gas in Cina, che rende più facili gli approvvigionamenti di gas naturale liquefatto (Gnl) in Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prezzo dei future sul gas naturale sotto i 36 euro, scorte Ue sopra il 50%

