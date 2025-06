Prevenzione senologica premio nazionale all’irpino D’Archi

La prevenzione senologica nelle Aree Interne è un gesto di grande valore, che unisce cura e attenzione per le persone e il territorio. È con orgoglio che condividiamo l’onore del premio nazionale “Leonardo Di Capua” assegnato al chirurgo Sabatino D’Archi, esempio di dedizione e eccellenza nel campo. Un riconoscimento meritato che mette in luce l'importanza di investire nella prevenzione e nella salute delle comunità locali.

Tempo di lettura: 2 minuti “La prevenzione senologica nelle Aree Interne rappresenta un atto di cura non solo verso le persone ma anche nei confronti del territorio”. Commenta così, entusiasta, il premio scientifico nazionale “Leonardo Di Capua” che gli è appena stato attribuito in Campania, il chirurgo senologo campano presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma, Sabatino D ’Archi. Un premio scientifico importante, quello che si è tenuto nelle scorse ore a Bagnoli Irpino, in provincia di Avellino, che ha visto la partecipazione di docenti universitari, rappresentanti delle Istituzioni e medici scienziati da tutta Italia, organizzato dal Comune di Bagnoli e dalla European Cancer Prevention Organization presieduta dal medico oncologo e scienziato campano presso lo Ieo di Milano, Giovanni Corso, nato con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione oncologica e della divulgazione scientifica sul territorio campano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it