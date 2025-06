Presutti Pd | La giunta con una cambiale in bianco cede il parco 8 marzo alla Asl Masci ritiri subito la delibera

Una decisione che solleva molte polemiche a Presutti Pd, dove la giunta ha ceduto il parco 8 marzo alla ASL con una cambiale in bianco. La questione si fa ancora più delicata considerando l’affidamento totale della progettazione e della gestione a un ente esterno, senza garantire nuove aree verdi come promesso. È il momento di chiedersi: chi tutela davvero i nostri spazi pubblici e i cittadini?

Non solo l'affidamento e la progettazione di un parco pubblico lasciata totalmente nelle mani della Asl, ma anche la "promessa tradita" di nuove aree verdi che non ci saranno con l'aggravante di aver stretto un accordo firmando una sorta di "cambiale in bianco" che alle casse comunali non è dato.

In questa notizia si parla di: Cambiale Bianco Parco Presutti

