Preso a pugni in strada senza motivo sviene; la vittima è un 25enne ipovedente La misteriosa aggressione domenica sera in zona Alberone a Roma

Un episodio di violenza assurdo scuote Roma: un 25enne ipovedente viene preso a pugni senza motivo e sviene in strada. Una vicenda che lascia sgomenti, soprattutto perché si tratta di un giovane innocente vittima di un’aggressione ingiustificata. La scena, avvenuta domenica sera in zona Alberone, solleva molte domande sui fronti della sicurezza e del rispetto reciproco. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Domenica sera, intorno alle 22:30, un giovane ipovedente di 25 anni è stato aggredito brutalmente in strada, mentre si trovava nelle vicinanze di una pizzeria in via Alfredo Baccarini, zona Alberone. Secondo le testimonianze raccolte, l'aggressore si è avvicinato al giovane per chiedere indicazioni stradali. Non avendo ricevuto una risposta, ha sferrato tre pugni al volto del ragazzo, facendolo svenire. I soccorsi e l'intervento delle forze dell'ordine. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dal personale medico del 118, che ha provveduto a trasportarlo in ospedale per accertamenti, dove è stato messo in osservazione.