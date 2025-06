Preside di un liceo romano si rifiuta di contestare Valditara le fanno mobbing | Se non la pensi come la sinistra ti distruggono

In un’epoca in cui il confronto democratico sembra soffocato dal conformismo, l’esperienza di Annamaria De Luca, preside del liceo Montessori di Roma, ci ricorda quanto sia difficile mantenere la propria autonomia di pensiero. Denunciando mobbing e pressioni, svela le sfide di chi osa dissentire da un sistema che punisce chi non si conforma alle linee politiche dominanti. La sua storia ci invita a riflettere sul valore della libertà di opinione nell’istruzione e in ogni ambito civile.

Annamaria De Luca, preside del liceo Montessori di Roma, ha denunciato di essere mobbizzata da alcuni rappresentanti sindacali della Cgil, per aver mostrato interesse e apprezzamento per le riforme messe in campo dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. “Mai stata di destra, ma se non ti allinei ti distruggono”. “Loro mi hanno fatto la guerra perché ho espresso posizioni a favore delle riforme di Valditara”, spiega, aggiungendo che la scintilla è nata in realtà quando un gruppo di docenti della sua scuola firmò una lettera di sostegno al professor Christian Raimo, colpito da una sanzione da parte dell’ufficio scolastico regionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Preside di un liceo romano si rifiuta di contestare Valditara, le fanno mobbing: “Se non la pensi come la sinistra ti distruggono”

