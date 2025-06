Presenta la domanda entro il 30 giugno | ci sono 111 posti a disposizione ecco cosa devi fare

Se sei alla ricerca di un’opportunità stabile e stimolante, questa è la tua occasione! Il Ministero della Difesa ha aperto un concorso pubblico per assumere 111 dipendenti a tempo indeterminato presso l’Agenzia Industrie. Non perdere tempo: presenta la tua domanda entro il 30 giugno e preparati a fare il passo decisivo verso una carriera sicura e gratificante. Leggi tutto e scopri come candidarti!

E’ stato pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di 111 dipendenti a tempo indeterminato. Ecco i requisiti per presentare la domanda entro il 30 giugno E’ stato un nuovo bando per un concorso pubblico. L’ente interessato è il Ministero della Difesa che prevede di assumere 111 unità a tempo indeterminato nei ruoli dell’Agenzia Industrie. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Presenta la domanda entro il 30 giugno: ci sono 111 posti a disposizione, ecco cosa devi fare

In questa notizia si parla di: Domanda Entro Giugno Ecco

Concorso ATA 24 mesi, chi può fare domanda entro il 19 maggio (ore 14). Requisiti - Il concorso ATA per 24 mesi è aperto a tutto il personale ATA con almeno 24 mesi di servizio nelle scuole statali, o 23 mesi e 16 giorni.

Domanda per Carta Cultura e del Merito entro il 30 Giugno 2025: come funziona Ecco il vademecum che vi spiega passo dopo passo come fare domanda per la Carta Cultura e del Merito, con i passaggi per ottenere ... Partecipa alla discussione

Cari nel in questi giorni arriverà a domicilio il plico per votare ai #Referendum di giugno. Facciamo sentire forte la nostra voce, anche dall’estero! @SenatoriPD @pdnetwork @itmondo @ellyesse @LuigiVignali @CCanadese Partecipa alla discussione

Acconto Imu, in cassa entro il 16 giugno: ecco quanto si paga - Si deve anticipare il 50% dell’anno scorso, se il Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 28 aprile. Leggi su repubblica.it

Bonus centri estivi, domande aperte fino al 26 giugno. Ecco il bando - Da ieri e fino al 26 giugno sono aperte le domande tramite la piattaforma dell’Inps per la richiesta dei contributi per la partecipazione a centri estivi. Leggi su msn.com

Bonus Nuovi Nati 2025: i primi mille euro in scadenza il 16 giugno - Bonus Nuovi Nati, in scadenza le prime domande del 2025: ecco come funziona l'indennità una tantum da mille euro ed i requisiti per farne richiesta. Leggi su msn.com