Preoccupazione a Giardini Naxos per la scomparsa di Rodolfo Tedesco scattano le ricerche

A Giardini Naxos cresce l’angoscia per la scomparsa di Rodolfo Tedesco, sparito da sabato scorso senza lasciare tracce. La sua assenza desta preoccupazione in tutta la comunità, mentre le autorità intensificano le ricerche. L’uomo, residente in una casa di accoglienza, era arrivato a Messina per controlli al Policlinico e poi accompagnato alla stazione dalla polizia ferroviaria. Le speranze sono rivolte a un lieto ritrovamento.

